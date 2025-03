Lors d’un entretien avec Le Parisien, Éric Roy s’est exprimé sur la faute non sifflée par l’arbitre lors du match PSG – Liverpool en Ligue des Champions, impliquant Bradley Barcola. L’entraîneur du Stade Brestois n’a pas compris pourquoi une telle action agressive n’a même pas été sanctionnée.

Éric Roy : « Comment est-il possible de ne rien siffler ? »

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain recevait Liverpool FC au Parc des Princes pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette confrontation intense entre deux cadors européens s’est soldée par une courte victoire des Anglais (0-1). Malgré des tentatives répétées jusqu’à la dernière minute, les Parisiens n’ont pas réussi à tromper la défense des Reds.

Ce match a surtout été marqué par une action polémique qui continue d’alimenter les débats dans les médias sportifs européens. En effet, à la 25e minute, Bradley Barcola s’échappait en solo vers le but de Liverpool lorsqu’Ibrahima Konaté l’a percuté dans le dos. L’international français est tombé, mais l’arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre, tout comme la VAR, qui n’a pas jugé nécessaire d’intervenir.

Lisez aussi : PSG Mercato : Bradley Barcola lance déjà un défi à Khvicha Kvaratskhelia

Stade Brestois : Éric Roy s’interroge sur la faute non sifflée sur Bradley Barcola 3

Ainsi, pour Éric Roy, cette décision est incompréhensible : « C’est incompréhensible. S’il n’y a pas penalty, il y a faute, coup franc et donc carton rouge. Tu charges un joueur dans le dos alors qu’il part au but en un contre un. Je ne vois pas comment il est possible de ne rien siffler », a-t-il déclaré.

Lisez aussi : OL – Stade Brestois : Éric Roy en colère après le penalty non sifflé par Benoît Millot

En avril 2024, une situation similaire avait conduit à l’expulsion de Ronald Araújo, qui avait percuté Bradley Barcola alors que ce dernier filait vers le but. Comparé à l’intervention d’Ibrahima Konaté, il s’agit du même type de faute, et le défenseur de Liverpool aurait dû être sanctionné.

Face à ce silence arbitral, la presse française crie à l’injustice, estimant que le PSG aurait pu obtenir un penalty ou au moins un coup franc décisif, qui aurait potentiellement changé l’issue du match.