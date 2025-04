Mercato RC Lens : Accord conclu, un crack va signer !

Tout est presque bouclé. Le défenseur français, Jonathan Gradit, va prolonger son contrat avec le RC Lens. L’annonce officielle sera faite dans les prochains jours.

Mercato RC Lens : Jonathan Gradit signe un nouveau bail avec le RCL

L’annonce est imminente. Jonathan Gradit et les dirigeants du RC Lens sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat du défenseur central. Pièce maîtresse de l’équipe du RCL, l’ancien joueur de Caen continuera d’apporter son expérience et sa solidité défensive au Racing.

Jonathan Gradit a connu des périodes difficiles en début de saison, notamment lors des derniers mercatos où un départ a été envisagé. Mais après les départs de nombreux cadres en défense, notamment Kevin Danso et Abdukodir Khusanov lors du dernier mercato hivernal, le Français a retrouvé du temps de jeu au RC Lens. Depuis janvier, sous la direction de Will Still, il est redevenu un joueur indispensable.

En fin de contrat avec le Racing Club de Lens en juin 2026, les dirigeants du club artésien et le joueur ont entamé des discussions ces dernières semaines pour prolonger leur collaboration. Selon les informations de La Voix du Nord, un accord a été trouvé pour étendre le contrat de Jonathan Gradit de deux saisons supplémentaires. Cette saison, le défenseur français a déjà disputé 19 rencontres de Ligue 1 avec son club.