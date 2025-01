RC Lens : Des tensions entre le clan Jonathan Gradit et Will Still

La situation se tend au RC Lens ! Le clan de Jonathan Gradit critique ouvertement les choix de Will Still et son manque de temps de jeu.

Jonathan Gradit peu utilisé par Will Still au RC Lens

L’arrivée de Will Still aux commandes du RC Lens a profondément bouleversé la hiérarchie au sein de l’effectif artésien. Parmi les joueurs les plus impactés par ce changement, on retrouve Jonathan Gradit. Le défenseur central, pilier de l’équipe lensoises depuis plusieurs saisons, voit son temps de jeu se réduire considérablement.

Depuis le début de la saison, Jonathan Gradit n’a disputé que 9 rencontres, relégué au rang de remplaçant au profit d’Abdukodir Khusanov en pleine ascension. Kévin Danso, Facundo Médina et Malang Sarr sont également privilégiés par le technicien lensois. Cette situation ne laisse pas indifférent l’entourage du joueur. Stéphane Courbis, agent de Gradit, a exprimé son incompréhension face à ce traitement de Will Still.

Une décision incompréhensible pour son agent

« C’est incompréhensible. Jo est capable de jouer dans une défense à 4, il a été formé dans ce système. Je ne comprends pas la gestion d’un joueur investi comme lui », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Face à cette situation délicate, un départ de Jonathan Gradit lors du mercato hivernal n’est pas à exclure.

La direction du RCL, confrontée à des difficultés financières, souhaite réduire sa masse salariale et pourrait se séparer de certains joueurs, dont Jonathan Gradit. Ce dernier pourrait donc être contraint de quitter le club lensois dans les semaines à venir.