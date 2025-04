ASSE : Message fort de Gazidis à Retailleau pour les supporters

Ivan Gazidis, président de l’ASSE, a envoyé un message fort au gouvernement, en réponse à la procédure de dissolution à l’encontre des Magic Fans (MF91) et des Green Angels (GA92).

ASSE : Dissolution des MF91 et GA92, Gazidis s’insurge contre une « procédure injuste »

La direction de l’ASSE se tient aux côtés des supporters du club depuis le déclenchement de la procédure de dissolution des deux groupes de supporters stéphanois. Dans un communiqué officiel, Ivan Gazidis avait apporté le soutien de l’AS Saint-Etienne et de ses dirigeants aux Magic Fans et aux Green Angels, menacés de dissolution.

Le président des Verts a réitéré son soutien samedi en rejoignant le rassemblement des groupes de supporters place Jean Jaurès, au centre-ville de Saint-Etienne.

Ivan Gazidis a même pris la parole pour défendre le peuple vert contre la décision impopulaire du ministère de l’Intérieur. « Je suis très heureux de voir notre ville rayonner. C’est (le rassemblement, ndlr) une belle réponse à une procédure injuste qui ne résoudrait rien. Pour lutter contre la violence dans les stades, nous avons besoin de solutions efficaces », a-t-il martelé, dans des propos relayés par Evect.

Le président de l’ASSE rend hommage aux supporters et lance un cri de ralliement

Le patron de l’ASSE a ensuite rendu hommage aux groupes de supporters ultras : « Je veux souligner le travail que nous réalisons ensemble avec les Magic Fans et les Green Angels. Vous permettez au stade Geoffroy-Guichard de vibrer ! Vous faites la fierté de Saint-Etienne. »

En conclusion, le dirigeant de Kilmer Sports Venture (KSV) a adressé un message à Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur : « Ensemble, nous défendrons le Chaudron, il ne se dissout pas ! Il ne se dissout pas ! Il ne se dissout pas. Allez les Verts ! »

Pour rappel, les MF91 et les GA92 ont eu une audience devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui rendra ensuite un avis consultatif.