ASSE : Députés et sénateurs se mobilisent contre la dissolution

Les soutiens aux deux groupes de supporters de l’ASSE, menacés de dissolution, continuent d’affluer. Soixante-et-un députés et sénateurs ont signé une tribune commune dans laquelle ils protestent contre la décision du gouvernement de dissoudre les Magic Fans, les Green Angels et autres groupes de supporters ultras.

Une délégation de l’ASSE a rendez-vous devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, le mercredi 26 mars, pour évoquer le dossier des Magic Fans et des Green Angels. Ces deux groupes de supporters du club stéphanois, ainsi que trois autres associations de supporters de clubs de football, sont menacés de dissolution. Une volonté politique du gouvernement qu’un groupe de députés et sénateurs tente de contrer.

Dans leur message, ces derniers demandent au gouvernement de renoncer à l’initiative lancée par Bruno Retailleau contre les Fans de l’AS Saint-Etienne. « Fervents défenseurs des libertés associatives, tout autant que de l’État de droit, nous appelons à un moratoire sur les procédures de dissolution et à l’organisation d’États généraux du football, qu’Amélie Oudéa-Castéra [ancienne ministre des Sports] entendait construire avec ses collègues de l’Intérieur et de la Justice. L’heure est à la reprise d’un dialogue constructif avec les supporters et leurs représentants, associant les clubs, la Ligue de football professionnel (LFP), l’Institut national du sport (INS), les pouvoirs publics et les diffuseurs télévisuels », a écrit le collectif.

Il convient de souligner que c’est le député de la 1re circonscription de la Loire, Pierrick Courbon, qui est à l’initiative de cette tribune publiée dans Le Monde pour s’opposer au processus de dissolution en cours des supporters de Saint-Etienne.