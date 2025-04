Mercato ASSE : Départ officiel de Nedder, son successeur nommé

L’ASSE a officialisé le départ de Razik Nedder du club où il a passé 14 ans. Dans le même communiqué officiel, le club stéphanois a nommé son successeur jusqu’à la fin de la saison en cours.

Mercato : Razik Nedder part de l’ASSE, Sylvain Gibert promu entraîneur de la réserve

À la suite des adieux de Razik Nedder, après le match de l’équipe réserve de l’ASSE contre le Toulouse FC, lundi, le club ligérien a confirmé le départ de l’entraîneur de 38 ans, nommé sélectionneur de l’équipe des U20 d’Algérie.

« L’AS Saint-Étienne tient à remercier Razik Nedder pour son professionnalisme et son investissement, et lui souhaite pleine réussite dans cette nouvelle aventure », a commenté le club. ℹ️ Entraîneur du groupe Réserve depuis 2019, Razik Nedder, formateur au club depuis 2011, a demandé à quitter l'AS Saint-Étienne pour pouvoir prendre la tête de l’Équipe nationale U20 d’Algérie.



Merci pour ton investissement Razik et bonne continuation ! 💚— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 1, 2025

Dans la foulée, la direction stéphanoise a annoncé la nomination de Sylvain Gibert pour succéder à Razik Nedder, dont il était l’adjoint. Il dirigera l’équipe réserve jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé au centre de formation des Verts en 2018 en tant qu’éducateur, Sylvain Gibert (38 ans) a dirigé l’équipe U16 pendant près de trois ans avant d’intégrer le staff de l’équipe réserve de l’ASSE en tant qu’entraîneur adjoint.