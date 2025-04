ASSE Mercato : Saint-Etienne tient le successeur de Nedder

Alors que Razik Nedder a officialisé son départ de l’ASSE, lundi, après son dernier match à la tête de l’équipe réserve des Verts, le nom d’un technicien émerge pour le remplacer sur le banc de touche stéphanois.

Mercato : Sylvain Gilbert pressenti pour remplacer Razik Nedder

Entraîneur au centre de formation de l’ASSE depuis 2011, Razik Nedder (38 ans) a été nommé sélectionneur en Algérie. Il quitte donc Saint-Etienne pour prendre la tête des U20 algériens.

Pour le remplacer à la tête du staff technique de l’équipe réserve des Verts, la direction a coché deux noms sur son calepin, selon We Sport : celui de Laurent Huard (51 ans), actuel directeur du centre de formation du club stéphanois, et celui de Romain Hamouma (38 ans), entraîneur des attaquants de l’ASSE.

Ce lundi, un troisième nom a émergé, celui de Sylvain Gilbert. Selon les informations d’Evect, ce dernier devrait prendre la tête de la réserve jusqu’à la fin de la saison, avec pour objectif le maintien des jeunes stéphanois.

Il faut noter que Sylvain Gilbert était l’adjoint de Razik Nedder en National 3. Titulaire du DES et du BEF/UEFA, ce technicien de 38 ans « est un homme de base du Centre Robert-Herbin et de la formation stéphanoise », selon les précisions de la source. Il a rejoint l’académie de l’AS Saint-Etienne en décembre 2018. Il a été l’entraineur des U17 régionaux, puis des U18, avant de devenir l’adjoint de Nedder.