ASSE : Dissolution des supporters, un premier verdict est tombé

Les deux groupes de supporters de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, ont été entendus par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. À l’issue de leur audition, le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué dans lequel il fait le point de la rencontre.

ASSE : Un sursis pour les groupes ultras ? La réponse du ministère de l’Intérieur

Les responsables des deux principaux groupes de supporters ultras de l’ASSE ont été entendus par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ce mardi à Paris.

Lisez aussi : Larsonneur prend la défense des supporters stéphanois

À voir Le PSG en pole position pour signer une révélation marocaine

Cette commission rend une décision, qui peut être favorable ou non à la dissolution des groupes, mais qui n’a qu’une valeur consultative. Dans un communiqué du ministère de l’Intérieur, relatif à l’audition des Magic Fans et des Green Angels, Bruno Retailleau a donné des indications sur la suite de la procédure :

« Par ailleurs, compte tenu des échanges qui ont eu lieu au sein de la commission, et notamment des engagements pris par le propriétaire du club de l’Association Sportive de Saint-Étienne, les ministres de l’Intérieur et des Sports recevront dans les meilleurs délais les dirigeants du club afin d’examiner les garanties que ceux-ci sont en mesure d’apporter pour assurer un retour effectif au calme et la fin des violences de la part des deux groupes de supporters, eu égard au nombre important et à la gravité des faits qui leur sont reprochés. »

Lisez aussi : Dissolution des MF91 et GA92, Gazidis s’insurge contre une « procédure injuste »

Rien n’indique pour l’instant que les deux groupes de supporters ultras de l’ASSE seront épargnés par une dissolution.

À voir OM : Une belle récompense en vue pour Amine Gouiri

Toutefois, il est probable que la procédure de dissolution soit suspendue, compte tenu des engagements pris par les responsables des Magic Fans et des Green Angels, ainsi que de l’implication de la direction du club pour trouver des solutions plus efficaces afin de combattre la violence de quelques individus mal intentionnés au sein des groupes.