Mercato ASSE : Confidence choc sur le transfert de Larsonneur

Gardien de but numéro un et capitaine de l’ASSE, Gautier Larsonneur fait partie des chouchous du stade Geoffroy-Guichard. En retour, il est séduit par la ferveur du peuple vert, comme il l’a confié en revenant sur son transfert à l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Gautier Larsonneur prend la défense des supporters stéphanois

Leader du vestiaire et cadre de l’ASSE, Gautier Larsonneur s’est également prononcé sur la procédure de dissolution des Magic Fans et des Green Angels, pour lesquels il a beaucoup d’admiration et de respect, compte tenu de leur rôle déterminant au sein du club.

Pour le gardien de but, l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard lors du match AS Saint-Etienne – PSG, samedi, devrait suffire à convaincre les autorités d’abandonner leur tentative de dissolution des deux groupes de supporters stéphanois.

« Quand la France entière voit nos supporters ce samedi-là, il y a de la fierté. Nous sommes très heureux quand les tribunes sont pleines », a-t-il réagi sur le site Evect, avant de marteler : « Est-ce que la priorité du moment est de dissoudre deux groupes de supporters quand on voit ce qu’il se passe dans notre pays ? Il y a sans doute d’autres choses à faire ».

Alors que les Magic Fans et les Green Angels sont convoqués devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, ce mardi, Gautier Larsonneur leur apporte tout son soutien : « J’ai une grosse pensée pour nos supporters et j’espère qu’ils seront là pendant encore de nombreuses années ».

Mercato : Larsonneur a signé à Saint-Etienne pour ses supporters extraordinaires

Pour finir, le portier, recruté au Stade Brestois en janvier 2023 alors que l’ASSE était en difficulté en Ligue 2, a livré une confidence sur son transfert. Il avoue avoir accepté de signer à Saint-Étienne grâce à ses supporters extraordinaires.

« L’AS Saint-Étienne, ce sont ses supporters. Quand j’ai signé chez les Verts, le club était dernier de Ligue 2. Je suis venu pour les supporters, car le projet footballistique n’était pas très attrayant à ce moment-là. Je me souviens d’un match à Niort en janvier 2023, ils étaient 3 000 au stade René-Gaillard », a témoigné Gautier Larsonneur.