Mercato PSG : Un contrat en or tombe pour Nico Schlotterbeck

Priorité du PSG pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine, Nico Schlotterbeck fait également l’objet d’une offensive d’envergure de la part du Borussia Dortmund qui ne compte pas perdre son roc défensif. Explications.

Mercato PSG : Le BVB offre un gros contrat à Nico Schlotterbeck

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Nico Schlotterbeck s’est exprimé sur son avenir avec le Borussia Dortmund, sans fermer la porte à un départ.

« Je suis très heureux ici et je sais ce que cela signifie de jouer pour ce club. Le BVB reste ma priorité. Cet été, nous nous réunirons avec les dirigeants du club et ma famille pour discuter des plans pour les prochaines années, en espérant que nous parviendrons à faire de belles choses. Car ce club peut accomplir beaucoup plus », a déclaré l’international allemand de 25 ans au micro de Sky Sports.

Trois saisons après son arrivée à Dortmund, Nico Schlotterbeck pourrait avoir des envies d’ailleurs et le Paris SG serait prêt à signer un chèque de 70 millions d’euros pour s’attacher les services de Schlotterbeck. Cependant, le Borussia Dortmund n’entend pas se séparer de son joueur et lui aurait offert un nouveau contrat assorti d’un salaire doublé, passant de 5 à 10 millions d’euros par saison.

Contacté par le journal Bild, Sebastian Kehl, directeur sportif du BVB, s’est montré confiant quant à l’issue des négociations : « nous nous connaissons depuis longtemps, nous nous respectons et nous avons une grande confiance mutuelle. Nico le sait. Nous discuterons du reste en interne. » Le PSG est donc prévenu.

