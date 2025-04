Mercato : Nico Schlotterbeck répond en personne au PSG !

En quête de renforts défensifs pour préparer l’avenir, le PSG aurait jeté son dévolu sur l’un des hommes forts du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. Sous contrat avec le BVB jusqu’en 22027, le joueur de 25 ans a fait le point sur sa situation personnelle.

Mercato PSG : Nico Schlotterbeck n’est pas pressé de quitter le BVB

Avec les probables départs de Milan Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain serait fortement intéressé par le profil de Nico Schlotterbeck. Le club de la capitale aurait même déjà entamé des discussions avec l’entourage du défenseur central de 25 ans et la direction du Borussia Dortmund afin de trouver un accord.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une cible prête à signer un contrat en or !

À voir ASSE-OL : Genesio enflamme le derby retour prévu à Saint-Etienne

Transféré de Fribourg au Borussia Dortmund pour 20 millions d’euros à l’été 2022, l’international allemand pourrait rapporter gros puisque le PSG serait prêt à investir jusqu’à 70 millions d’euros pour obtenir sa signature. Cependant, le quotidien Bild rapporte que les négociations devraient être très compliquées pour les dirigeants parisiens, le BVB et le joueur n’étant pas vraiment enclins à se séparer cet été.

Une tendance confirmée par le principal concerné ce lundi. En effet, profitant d’une interview accordée à Sky Sports, Nico Schlotterbeck a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aventure sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Lisez aussi : Transfert-choc au PSG : 70M€ ! Campos tient un roc allemand

« Je suis très heureux ici et je sais ce que cela signifie de jouer pour ce club. Le BVB reste ma priorité. Cet été, nous nous réunirons avec les dirigeants du club et ma famille pour discuter des plans pour les prochaines années, en espérant que nous parviendrons à faire de belles choses. Car ce club peut accomplir beaucoup plus », a déclaré Schlotterbeck, qui avait confié en début de saison qu’il ne serait pas insensible à un défi à l’étranger.

À voir OM-Toulouse : La LFP tranche, un bon signe pour Marseille

Lisez aussi : Mercato PSG : Liverpool prépare le départ d’Ibrahima Konaté, Paris à l’affût

« À un moment donné, je serai probablement tenté de partir à l’étranger, mais je suis ici depuis deux ans maintenant et je me suis tellement identifié au BVB que je suis vraiment excité à l’idée de jouer ma troisième saison ici, et probablement la quatrième et la cinquième aussi », avait expliqué le natif de Waiblingen. Reste donc à savoir si une approche du Paris Saint-Germain pourrait le séduire. Affaire à suivre…