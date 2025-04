PSG : Coup de théâtre pour le nouveau stade du Paris SG !

Face au refus de la Mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, le PSG a pris la décision de construire son propre stade. Mais ce projet connaît un rebondissement majeur. Explications.

Nouveau stade du PSG : Massy hors course, Sénart en pole position ?

Alors que le départ du Parc des Princes semble désormais inévitable après l’échec des négociations avec Anne Hidalgo et la Mairie de Paris, plusieurs sites de la capitale française ont tenté leur chance pour accueillir le Paris Saint-Germain. Massy semblait en bonne position, mais un revirement s’opère. En effet, selon les informations du journal La République de Seine-et-Marne, les discussions avec Sénart se sont intensifiées récemment, relançant complètement la course.

« Un revirement spectaculaire : Sénart, située entre la Seine-et-Marne et l’Essonne, est désormais considérée comme la favorite pour accueillir le futur stade du Paris Saint-Germain. D’après des sources proches du dossier, les négociations se sont intensifiées ces dernières semaines, en raison des difficultés rencontrées avec les autres sites potentiels », affirme le média local, qui ajoute : « Sénart serait désormais le grand favori. Les négociations se sont accélérées face à l’impasse chez les autres candidats. »

Nasser Al-Khelaïfi recherche un site, qui coche toutes les cases : accessibilité, dynamisme économique et rapidité de construction, pour y construire un stade flambant neuf d’environ 90.000 places pour un coût d’un milliard d’euros. Et si Massy ne semble plus convaincre totalement, Sénart pourrait bien offrir cet équilibre. Le PSG souhaite aller vite.

Avec un Parc des Princes hors-jeu et un calendrier européen à tenir, les dirigeants parisiens visent un projet solide et réalisable dans les délais impartis. Sénart, appuyé par une position géographique avantageuse et un potentiel de développement important, apparaît aujourd’hui comme le nouvel épicentre du projet de nouveau stade du PSG. D’après Jérôme Rothen, consultant sur RMC Sport, une annonce officielle pourrait intervenir prochainement.

