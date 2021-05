PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi obtient un accord controversé !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 12:33

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi se mêle déjà des affaires de Leonardo. Le président du PSG s’est personnellement impliqué dans un dossier chaud des Parisiens.

Nasser Al-Khelaïfi ouvert au retour d’un ancien du PSG

Prêté cette saison par l’AS Roma, Alessandro Florenzi n’a pas convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain. À l’unanimité, la direction et le staff technique du club de la capitale ont donc pris la résolution de ne pas lever l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros pour l’international italien de 30 ans. Outre les nombreux renforts offensifs régulièrement associés au PSG, Leonardo et Mauricio Pochettino sont à la recherche d’un nouveau latéral droit pour le prochain mercato estival.

Si plusieurs noms sont cités, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi aurait de son côté déjà résolu le problème. D’après les informations du média britannique Soccer Link, l’homme d’affaires qatari, qui a conservé d’excellentes relations avec Serge Aurier et qu’il apprécie beaucoup malgré ses frasques du passé, s’active en coulisses pour son retour au PSG. Les deux hommes ont d’ores et déjà trouvé un accord contractuel. Il ne reste plus que le feu vert de Tottenham pour boucler l’affaire. Seul hic, cette piste ne semble pas vraiment enchanter l’entraîneur du PSG.

Pochettino pas vraiment emballé par Serge Aurier

D’après les récentes révélations du spécialiste mercato Romain Molina, « aujourd'hui la priorité du club c'est Serge Aurier », et « ça discute avec le directeur sportif de Tottenham ». Cependant, « Pochettino », qui a eu l’international ivoirien de 26 ans sous ses ordres à Tottenham de 2017 à 2019, « n’est pas le plus chaud pour l'avoir ». Reste maintenant à savoir comment le Paris Saint-Germain va trancher cette affaire. Arrivé chez les Spurs durant l'été 2017 contre un chèque de 25 millions d'euros, Serge Aurier est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022. Selon le site spécialisé Transfermarkt, l'ancien arrière droit du PSG vaut aujourd'hui 20 millions d'euros.