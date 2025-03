PSG : Parc des Princes, l’annonce officielle du Paris FC

Alors que le PSG pourrait prochainement déménager du Parc des Princes, le Paris FC est pressenti pour occuper le stade de 48.000 places. Pierre Ferracci, le président du club parisien, s’est prononcé sur le sujet.

Le PSG déménage, le Paris FC refuse le Parc des Princes

Dans une interview accordée au journal Le Figaro, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, a été interrogé sur la possibilité d’occuper le Parc des Princes en cas de départ du Paris Saint-Germain. Et contrairement aux affirmations du journaliste Arthur Perrot de RMC Sport, qui assurait hier que « si le Paris SG part et que le Paris FC accède à la Ligue 1, le Parc des Princes serait une solution idéale, compte tenu des difficultés à prolonger leur contrat avec Charléty et du caractère transitoire de Jean-Bouin », le patron du PFC indique que cette éventualité n’a jamais été sérieusement envisagée par le club de Ligue 2.

« Ce n’est pas une option que nous envisageons actuellement », a confié Pierre Ferracci. Récemment acquis par la famille Arnault, avec le soutien de Red Bull, le Paris FC évoluera au stade Jean-Bouin la saison prochaine, qu’il partagera avec le Stade Français.

Paris FC : Ambitions en Ligue 1 et développement à Orly

Après avoir joué à Charléty depuis 2007, le second club de la capitale souhaite s’établir durablement à Jean-Bouin. « Nous espérons y vivre de belles années, idéalement en Ligue 1. Nous avons sept matches pour atteindre cet objectif et nous en avons les moyens », a expliqué Ferracci. En parallèle, le Paris FC travaille à l’amélioration de ses propres infrastructures. Le club développe son centre d’entraînement à Orly, malgré des défis liés aux contraintes et aux normes.

« Nous progressons dans le développement du centre d’Orly. Nous sommes en discussion avec les mairies d’Orly et de Villeneuve, ainsi qu’avec le conseil départemental du Val-de-Marne, pour étendre nos terrains et améliorer nos infrastructures », a ajouté le dirigeant français. L’avenir du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain reste incertain, mais une chose est sûre : le Paris FC ne compte pas s’inviter dans le débat pour le moment.