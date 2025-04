Gavi au PSG : Un transfert à 100M€ en préparation ?

Alors que la presse catalane assure que l’opération est impossible, le PSG maintient la pression sur le Barça pour un transfert du prodige espagnol, Gavi. En proie à de sérieuses difficultés financières, le club catalan pourrait sacrifier son jeune milieu de terrain.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour recruter Gavi

Désireux de s’offrir un renfort technique au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain nourrit de grandes ambitions pour le prochain mercato estival. Si plusieurs noms circulent déjà, celui de Gavi revient avec insistance dans les couloirs du Campus PSG. Surtout depuis la dernière photo publiée par Ousmane Dembélé, où l’attaquant parisien pose aux côtés du prodige du Barça, il y a quelques jours.

Luis Enrique, qui l’a lancé en sélection espagnole en 2021, fait le pressing auprès de ses dirigeants pour obtenir le renfort de Gavi. Du côté catalan, la réponse est claire : Gavi est intransférable. Le joueur est considéré comme un élément central du projet d’avenir du club, et Joan Laporta, le président, n’a aucune intention de le laisser partir, quelle que soit l’offre.

D’autant plus que le principal intéressé n’a jamais caché son attachement au Barça et son souhait d’y faire toute sa carrière. Toutefois, le contexte économique du FC Barcelone pourrait changer la donne. Si une offre conséquente arrivait, les dirigeants barcelonais pourraient mener la réflexion et se résoudre à le laisser partir, Hansi Flick, l’entraîneur barcelonais, le semblant pas en faire un élément indispensable.

Le Paris SG en est conscient et pourrait tenter sa chance, mais il devrait débourser autour de 100 millions d’euros minimum. Les Parisiens misent sur les difficultés financières du Barça pour faire fléchir leur rival. Un jeu de poker menteur commence donc. Reste à voir si le Barça résistera.