Mercato PSG : C’est confirmé, Al-Khelaïfi veut encore sévir au Barça

Mercato PSG : Al-Khelaïfi vise un prodige du Barça pour l’après-Mbappé

Désormais informé de la décision de Kylian Mbappé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2023-2024, Nasser Al-Khelaïfi travaillerait déjà sur le prochain mercato estival. En quête de renforts pour offrir une équipe compétitive à Luis Enrique, le président du club de la capitale française aurait des vues sur un phénomène du FC Barcelone.

Après Neymar en 2017 et Lionel Messi en 2021, le PSG serait ainsi prêt à frapper un autre coup fumant chez les Blaugranas. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, « le PSG est bien intéressé par Gavi pour cet été. Son profil est apprécié par Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi. À voir si le joueur serait ouvert à l’idée de quitter le Barça. »

Le spécialiste du tabloïd The Athletic ajoute que « le FC Barcelone le considère comme invendable, mais la situation financière du club catalan pourrait compliquer cette position. » Pour le Paris SG, l’affaire ne serait pas de tout repos.

Gavi n’est pas à vendre, le Barça ferme la porte à double tou

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe a cité le nom de Gavi parmi les priorités du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato d’été. Mais selon le journal Sport, le milieu de terrain de 19 ans et son entourage ne sont pas au courant d’un quelconque intérêt du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le jeune international espagnol ne compte pas quitter son club formateur cet été.

Bien au contraire, Gavi espère recevoir prochainement une proposition de prolongation de la part de sa direction. Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Xavi Hernandez a avoué que le natif de Los Palacios y Villafranca fait partie des intransférables du contingent barcelonais.

« Un départ de Gavi pour des raisons économiques ? Non, je pense que Gavi doit rester. Selon moi, il doit devenir l’un des capitaines de l’équipe à l’avenir. Donc pour moi il n’y a pas photo. Mais on parle toujours de départs… Gavi, c’est une déception parce qu’il est blessé et il ne peut pas participer. Mais Gavi doit représenter le Barça du futur », a expliqué le technicien catalan. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu pour ce joueur qui dispose d’une clause libératoire à 1 milliard d’euros.