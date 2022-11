PSG : Avant le Mondial, Ramos tient un soutien de taille en Espagne

À 36 ans, Sergio Ramos se verrait bien disputer une dernière Coupe du Monde avec l’Espagne. Et le défenseur central du PSG a reçu un énorme soutien.

Écarté de la Roja depuis mars 2021 et un match contre le Kossovo, Sergio Ramos n’a pas pour autant tirer une croix sur la sélection espagnole. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar, le 20 novembre, le défenseur du Paris Saint-Germain a tenu à envoyer un message à son sélectionneur Luis Enrique. Revenu à son niveau cette saison, l’ancien capitaine du Real Madrid avoue ouvertement qu’il se verrait bien enfiler le maillot national une dernière fois avant de raccrocher les crampons.

« Je crois que tout le monde sait ce que représente pour moi le fait de jouer pour mon pays. Je me sens bien, je joue ici et je suis bien dans l'équipe, c'est une décision qui ne m'appartient pas, on attend la décision finale que fera le sélectionneur. Je me concentre sur Paris, et sur les matchs qui arrivent, qui sont très importants pour le club, et je pourrais ensuite espérer revenir en sélection », a lancé Sergio Ramos en conférence de presse.