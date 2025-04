OM-Toulouse : Un retour inattendu pour De Zerbi !

À quelques jours du choc entre l’OM et Toulouse, Roberto De Zerbi enregistre une bonne nouvelle. Luiz Felipe a repris l’entraînement individuel et son retour pourrait intervenir plus tôt que prévu.

OM : De Zerbi peut pousser un ouf de soulagement, Luiz Felipe en phase de reprise

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un retour important dans sa défense. Luiz Felipe, arrivé cet hiver, a connu un début de parcours compliqué, ne disputant que deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Absent des terrains en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’international italien était annoncé forfait pour le reste de la saison.

Mais une nouvelle plus encourageante émane de Foot Mercato. Selon leurs informations, Luiz Felipe est actuellement en phase de reprise individuelle et pourrait réintégrer le groupe professionnel dès la semaine prochaine. Ce retour anticipé offre une perspective réjouissante pour Roberto De Zerbi, confronté à des difficultés défensives, avec notamment la blessure de Leonardo Balerdi.

