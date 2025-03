AS Monaco : Adi Hütter confirme plusieurs retours !

Le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter, pourra compter sur plusieurs renforts pour affronter l’OGC Nice en Ligue 1. Ce derby est capital dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

AS Monaco : Adi Hütter enregistre plusieurs renforts avant l’OGC Nice

L’AS Monaco accueille l’OGC Nice au stade Louis II ce samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Et malheur au vaincu ! Les deux formations sont en pleine forme et sont à égalité de points (47 pions). En cas de défaite, l’AS Monaco cédera sa troisième place au Gym de Franck Haise. Les Aiglons visent aussi le podium pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

En conférence de presse ce jeudi 27 mars 2025, l’entraîneur de l’ASM, Adi Hütter, a fait le point sur ses hommes disponibles pour livrer cette bataille. Plusieurs joueurs blessés sont de retour. L’entraîneur monégasque a confirmé une excellente nouvelle : le retour de l’attaquant américain Folarin Balogun.

Après une période d’absence, Folarin Balogun est de nouveau opérationnel et a inscrit un triplé lors du match amical avec le groupe élite contre les moins de 23 ans de Brighton pendant la trêve internationale. « Oui, il est prêt à jouer. Il a fait un très bon match avec le groupe élite pendant la trêve, où il a mis un triplé », a expliqué Adi Hütter.

Aleksandr Golovin, Jordan Teze et Soungoutou Magassa ont tous repris l’entraînement et sont disponibles pour le match. Seul Kassoum Ouattara manquera à l’appel, en raison d’une blessure au mollet. Il y a toutefois des incertitudes concernant Takumi Minamino et Vanderson, en raison de leurs longs voyages.

« Hormis Kassoum Ouattara qui est blessé (mollet), les autres joueurs sont tous disponibles, y compris Aleksandr Golovin. Jordan Teze et Soungoutou Magassa s’entraînent aussi. Vanderson sera présent ? Les joueurs arrivent dans quelques minutes. On doit voir ça au cas par cas. En parlant de longs voyages, il y a aussi Takumi Minamino, avec le Japon », a ajouté le coach monégasque.