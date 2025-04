L’ASSE vainqueur du match contre Montpellier sur tapis vert

L’ASSE peut exulter : sa victoire sur le terrain contre le Montpellier HSC est confirmée sur tapis vert par la LFP, ce mercredi 2 avril. Quant au MHSC, qui espérait rejouer le match arrêté, il est sanctionné d’un huis clos partiel par la Commission de Discipline de la Ligue.

Victoire et 3 points confirmés pour l’ASSE sur tapis vert ! Montpellier sanctionné

L’ASSE est déclarée vainqueur du match contre le Montpellier HSC, interrompu en raison des incidents survenus au stade de la Mosson, le 16 mars dernier. Cette décision a été rendue par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) après l’instruction du dossier.

L’AS Saint-Etienne menait par (2-0), grâce à un doublé de son attaquant Lucas Stassin, lorsque la rencontre a été interrompue (à la 57e minute de jeu) pendant une longue période, avant d’être définitivement arrêtée par l’arbitre François Letexier.

Mécontents des mauvais résultats de leur équipe, actuellement lanterne rouge de la Ligue 1, les supporters du MHSC avaient violemment manifesté leur colère en allumant des fumigènes et un feu dans la tribune de la Butte Paillade.

En plus du match perdu, le club héraultais écope également d’un huis clos partiel avec la fermeture de la tribune Étang de Thau jusqu’à la fin de la saison. ✌️ Parce qu’une victoire reste une victoire !



La commission de discipline de la LFP a entériné ce mercredi soir le score de #MHSCASSE.



L’ASSE revient à un ponit du Havre et met le MHSC à 8 points

Les conséquences de cette décision de la LFP sont déterminantes. L’ASSE, bien que restant à la 17e place du classement, compte désormais 8 points d’avance sur le Montpellier HSC à l’issue de la 27e journée de Ligue 1.

Grâce aux trois points de la victoire, les Verts reviennent à un petit point du Havre AC, en position de barragiste, et restent à 3 points du premier club non-relégable, le Stade de Reims. Quant à l’équipe montpelliéraine, elle se rapproche dangereusement de la Ligue 2, avec seulement 15 points au compteur en 27 matchs.

Ce succès des Verts à Montpellier est leur première victoire à l’extérieur cette saison. C’est également seulement la deuxième victoire du nouvel entraîneur Eirik Horneland en 12 matchs dirigés depuis qu’il a succédé à Olivier Dall’Oglio à Saint-Etienne.

Cependant, cette victoire de l’ASSE est une véritable bouffée d’oxygène pour le club et ses supporters, car leur équipe se relance dans la course au maintien, à 7 journées de la fin du championnat.