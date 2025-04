Mercato : Le BVB craque, Schlotterbeck à un pas du PSG ?

Déterminé à s’offrir les services d’un nouveau défenseur central de calibre international, le PSG a jeté son dévolu sur Nico Schlotterbeck pour le prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, le Borussia Dortmund pourrait se laisser convaincre par un gros chèque.

Mercato PSG : Le BVB prêt à vendre Schlotterbeck à 70M€

Après Willian Pacho, recruté à l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros l’été passé, un autre défenseur de la Bundesliga pourrait débarquer au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. Alors que Marquinhos, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar pourraient faire leurs bagages au terme de l’exercice en cours, Luis Campos et Luis Enrique auraient jeté leur dévolu sur Nico Schlotterbeck pour venir renforcer l’arrière garde des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un contrat en or tombe pour Nico Schlotterbeck

À voir Le Stade Rennais scelle l’avenir de Seko Fofana !

Le staff parisien verrait en lui le futur patron de la défense aux côtés de Willian Pacho. Polyvalent, Schlotterbeck peut évoluer dans une défense à trois ou à quatre, et ses qualités (puissance physique, relance propre, sens du placement) en font une cible prioritaire pour préparer la succession d’un Marquinhos vieillissant.

Ces dernières heures, le journal Bild rapporte que même si la direction du Borussia Dortmund veut prolonger le contrat du joueur de 25 ans, ce ne serait pas pour le retenir forcément. Conscient de la valeur de l’ancien défenseur de Fribourg, le BVB veut lui faire signer un nouveau bail afin d’augmenter sa valeur marchande.

Lisez aussi : Mercato : Nico Schlotterbeck répond en personne au PSG !

Toujours selon la même source, le club entraîné par Niko Kovac espère encaisser au moins 70 millions d’euros sur un éventuel transfert de l’international allemand. Bien évidemment, cette « somme ne semble pas effrayer le PSG, prêt à investir massivement pour s’attacher les services du roc allemand », explique Bild. Toutefois, le Paris Saint-Germain devra se méfier de la concurrence du Bayern Munich et Liverpool dans ce dossier.

À voir ASSE : Restriction pour les supporters de Saint-Etienne à Lens