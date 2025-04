OM : De Zerbi tente de désamorcer la crise avant Toulouse

Alors que l’OM lutte pour sauver sa saison, les tensions internes menacent de faire dérailler le groupe. Roberto De Zerbi, au cœur de cette crise, tente des solutions rapides pour remobiliser ses joueurs avant le match contre Toulouse.

OM : La décision choc de De Zerbi qui a embrasé le vestiaire

L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine crise, avec des tensions internes qui ont éclaté au grand jour. L’entraîneur Roberto De Zerbi se retrouve au centre de ces tensions, accusé par ses joueurs de méthodes de management autoritaires et d’un manque de respect envers leurs convictions personnelles.

Selon L’Equipe, la gestion de la célébration de l’Aïd-el-Fitr a été un point de rupture, De Zerbi ayant refusé aux joueurs musulmans de l’équipe la possibilité de passer ce moment avec leurs familles. Cette décision a provoqué une vague d’indignation et a exacerbé les tensions déjà présentes, alimentées par les résultats sportifs décevants (4 défaites en 5 matchs).

Des discussions individuelles entamées avec ses joueurs

Face à cette crise, Roberto De Zerbi tente de recoller les morceaux et de rétablir la cohésion au sein de l’équipe. Le technicien italien a entamé des discussions individuelles avec ses joueurs et a repris un fonctionnement plus traditionnel. L’objectif est de préparer au mieux le match contre Toulouse, où l’OM devra impérativement montrer un visage uni et renouer avec la victoire.

L’enjeu est de taille pour le club phocéen, qui doit absolument sortir de cette spirale négative et se relancer dans la course à la Ligue des champions. La performance de l’équipe contre Toulouse sera déterminante pour l’avenir de De Zerbi et pour la suite de la saison de l’OM.

