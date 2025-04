OM : Trahison, mutinerie… C’est le chaos à Marseille

La tension est à son comble à l’OM. Le vestiaire est fracturé, et l’autorité de Roberto De Zerbi a été fortement remise en cause cette semaine. Medhi Benatia a dû intervenir pour éteindre le feu.

OM : Une équipe braquée, Benatia en pompier de service

Lundi matin, à la Commanderie, le volcan a explosé. Deux jours après une nouvelle défaite inquiétante face à Reims (3-1), Roberto De Zerbi a refusé de diriger la séance d’entraînement. Le coach italien, furieux contre l’attitude de ses joueurs, les a directement accusés de chercher à le faire tomber : « Vous voulez me faire échouer ? Alors on va échouer tous ensemble », aurait-il lancé selon L’Equipe. Une déclaration qui a glacé le vestiaire et créé un malaise profond.

Face à cette crise d’autorité, les joueurs sont restés en retrait, choqués par les mots de leur entraîneur. Il a fallu une intervention rapide de Medhi Benatia, directeur du football, pour désamorcer la bombe. Ce dernier a réussi à convaincre les joueurs de retourner s’entraîner, même si la séance fut dirigée uniquement par le staff technique.

Jusqu’à mercredi, De Zerbi est resté en retrait, observant les séances de loin, tout en distribuant ses consignes au compte-goutte. Un management de rupture, destiné à provoquer un électrochoc.

Des tensions jusque dans les détails

Ce n’est pas tout. D’après plusieurs sources internes citées par RMC Sport, la décision du staff de libérer les joueurs très tard dimanche, jour de l’Aïd-el-Fitr, a été mal vécue par certains éléments musulmans du groupe. Une crispation de plus dans un contexte déjà pesant, où les résultats ne suivent plus (4 défaites lors des 5 derniers matchs).

Heureusement, depuis jeudi, les tensions semblent s’être apaisées. De Zerbi a repris un fonctionnement plus classique et multiplie les discussions individuelles pour recoller les morceaux. L’Olympique de Marseille n’a désormais plus le droit à l’erreur. Dimanche soir, face à Toulouse, c’est tout un groupe qui devra montrer qu’il tire encore dans la même direction.