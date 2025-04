PSG-Angers : Luis Enrique aligne du lourd pour le titre

Pour être officiellement champion de France, le PSG doit l’emporter ou faire match nul ce samedi face à Angers. Luis Henrique devrait sortir l’artillerie lourde pour ce match important.

PSG-Angers : Luis Enrique déterminé à poursuivre son invincibilité en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain, solidement installé en tête du championnat de France, se rapproche inexorablement d’un nouveau titre de champion. La consécration pourrait même intervenir dès ce samedi si les Parisiens parviennent à s’imposer face à Angers SCO. Avec une avance confortable de 21 points sur leur dauphin monégasque à seulement sept journées de la fin, le sacre semble inéluctable.

Fort d’une saison quasi parfaite en Ligue 1, où ils n’ont concédé aucune défaite et ont remporté la majorité de leurs rencontres, les hommes de Luis Enrique abordent cette rencontre avec la ferme intention de poursuivre leur série impressionnante. Et pour ce match, le PSG a dévoilé un groupe au complet, seul Lee Kang-In étant encore en phase de reprise. Luis Enrique devrait ainsi sortir une composition d’équipe solide, visant à assurer la victoire et le titre le plus rapidement possible, même si des ajustements sont envisagés.

Des réaménagements tactiques en défense

Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place après avoir cédé sa cage à Safonov lors des derniers matchs. La défense pourrait connaître des changements notables. En l’absence de Marquinhos, suspendu pour le match européen, Luis Enrique pourrait titulariser le duo Pacho-Beraldo en charnière centrale en prévision de la réception d’Aston Villa en Ligue des champions. Sur les ailes, Achraf Hakimi devrait conserver son poste à droite, tandis que Lucas Hernandez pourrait remplacer de Nuno Mendes à gauche.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait débuter aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz,. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver le flanc gauche, avec Ousmane Dembélé à droit. Gonçalo Ramos occupera sans doute la pointe de l’attaque parisienne. La perspective de décrocher le titre dès ce week-end constitue une motivation supplémentaire pour les Parisiens, qui auront à cœur de conclure cette saison de Ligue 1 de la plus belle des manières avant de se concentrer pleinement sur la Ligue des champions.

La composition probable du PSG contre Angers :

Gardien : Donnarumma

Défense : Hakimi (cap.), Beraldo, Pacho, L. Hernandez

Milieux de terrain : Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Ramos, et Kvaratskhelia

