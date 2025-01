Avant Khvicha Kvaratskhelia, le PSG officialise deux bonnes nouvelles !

Après l’accord total avec le SSC Naples, le PSG attend de finaliser les derniers détails de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia dans les heures à suivre. Avant l’annonce de ce gros transfert, le Paris SG a officialisé deux bonnes nouvelles ce jeudi.

Khvicha Kvaratskhelia arrive, le PSG annonce deux heureux événements

À la recherche d’un ailier de classe mondiale pour compenser le départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint librement le Real Madrid l’été passé, le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia avec le SSC Naples pour un montant de 70 millions d’euros plus divers bonus.

L’international géorgien de 23 ans va parapher un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, avec un salaire de 8,5 millions d’euros annuels. Kvaratskhelia Kvaratskhelia est désormais attendu dans la capitale française pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Dans l’attente de cette superbe signature, le PSG a annoncé ce jeudi deux heureux événements impliquant deux protégés de Luis Enrique.

Double Naissance au Paris SG : Skriniar et Beraldo Heureux Papas !

Le Paris Saint-Germain a partagé ce matin des moments de bonheur en dehors des terrains. Au lendemain de sa victoire en 16e de finale de la Coupe de France contre le Football Club Espaly, club de National 3, le PSG a annoncé deux heureuses nouvelles extrasportives à ses supporters. En effet, le club de Nasser Al-Khelaïfi a annoncé avec émotion deux belles nouvelles concernant deux de ses joueurs.

Par un communiqué chaleureux, le Paris SG a exprimé ses félicitations à Lucas Beraldo et Milan Skriniar, qui ont franchi une étape importante dans leur vie personnelle : tous deux sont devenus pères. « Le Club adresse toutes ses félicitations aux jeunes papas Milan Skriniar et Lucas Beraldo, ainsi qu’aux mamans de la petite Lorraine et du petit Benicio », a indiqué le champion de France en titre sur ses réseaux sociaux.