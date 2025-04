Lens-ASSE : Choc pour l’Europe et le maintien, la peur au ventre

En plus de leur entraîneur, Will Still, les joueurs du RC Lens craignent l’ASSE, leur adversaire de la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche (à partir de 15h). Ruben Aguilar et Andy Diouf se sont prononcés sur les Verts avant le choc au stade Bollaert.

L’AS Saint-Etienne boostée par la victoire contre Montpellier avant le RC Lens

Après sa lourde défaite face au PSG (1-6), l’ASSE a été soulagée cette semaine par le verdict rendu par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Elle a récupéré les trois points de la victoire acquise sur le terrain contre Montpellier (2-0).

Cette bonne nouvelle a galvanisé le groupe stéphanois pendant la préparation du match contre le Racing Club de Lens. C’est donc gonflée à bloc que l’AS Saint-Etienne a débarqué dans le Nord, dans le but de signer une deuxième victoire consécutive à l’extérieur après celle de Montpellier.

Will Still ne l’a pas caché en conférence de presse, il se méfie des Verts qui « vont tout donner car ils jouent leur survie en Ligue 1 ».

Will Still et ses joueurs en alerte : l’ASSE débarque à Bollaert avec le couteau entre les dents

Formé à l’ASSE (2011-2013), Ruben Aguilar redoute aussi l’équipe d’Eirik Horneland et son jeu léché. « Ils galèrent en ce moment, mais ils ne ferment pas le jeu. Ils essaient de produire, de jouer au ballon. C’est méritoire », a-t-il noté, tout en louant la force mentale des Stéphanois : « Ils ne lâchent rien. C’est dans l’ADN de l’AS Saint-Étienne. Et avec un public comme le leur, ils peuvent aller chercher des forces insoupçonnées ».

Andy Diouf (21 ans), milieu de terrain des Sang et Or, craint également les Verts. « L’ASSE reste sur une défaite contre le Paris Saint-Germain, mais c’est une bonne équipe », a-t-il déclaré. Pour le jeune joueur lensois, les enjeux de cette rencontre lui donnent un caractère particulier.

« La fin de saison sera difficile, car tous les clubs ont des objectifs à atteindre. Des équipes luttent pour le maintien, d’autres pour l’Europe. Personne ne va lâcher », a-t-il prévenu. Contrairement à l’AS Saint-Étienne (17e) qui joue le maintien en Ligue 1, le RC Lens (9e) vise une place qualificative pour une coupe d’Europe.