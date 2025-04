Mbappé clarifie ses propos sur le PSG et l’argent !

Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair après une déclaration ambiguë sur son transfert au Real Madrid. Le capitaine des Bleus assure qu’il ne visait pas son ancien club, le PSG.

Kylian Mbappé : « Ce n’était pas un tacle au PSG »

Après la défaite du Real Madrid contre Valence (1-2), Kylian Mbappé a accordé une interview à la Sexta, où il s’est confié sur sa nouvelle vie madrilène. Une phrase a pourtant semé le trouble : « Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il n’a pas été difficile de choisir entre Madrid et l’argent », a déclaré le Bondynois à propos de son choix de rejoindre le club quintuple champion d’Europe.

Beaucoup y ont vu un tacle à peine voilé envers le PSG. Mais l’attaquant français a rapidement réagi sur X (anciennement Twitter) : « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real », a-t-il clarifié. Mbappé a également exprimé son bonheur d’évoluer enfin au Real Madrid, son club de cœur.

« La seule chose que je voulais c’était jouer ici au Santiago Bernabéu, marquer des buts et être heureux », a confié l’international français. Fan de Zidane et Cristiano Ronaldo, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain considère le Real comme « le plus grand club du monde ».

Florentino Pérez, un facteur décisif

Le joueur de 26 ans a aussi salué la relation qu’il entretient avec le président du club : « Florentino Pérez donne de l’affection à ma famille. Ce sont des choses qui font la différence », s’est-il réjoui. Avec déjà 33 buts cette saison, Mbappé semble parfaitement lancé pour marquer l’histoire du club merengue.

