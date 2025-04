ASSE : « Penaltygate » à Saint-Etienne, Bernauer calme le jeu

L’ASSE a manqué un penalty face au RC Lens, samedi, et a concédé une nouvelle défaite (1-0). Revenu sur le match perdu au stade Bollaert, Maxime Bernauer a volé au secours d’Irvin Cardona, auteur du penalty manqué.

Penalty manqué, match perdu : Les regrets de l’ASSE

Après la lourde défaite contre le PSG à Geoffroy-Guichard (1-6), l’ASSE espérait renouer avec la victoire contre le RC Lens lors de la 28e journée de Ligue 1. Mais les Verts se sont encore inclinés, pour la 17e fois de la saison.

Ils avaient pourtant fait une bonne entame de match et s’étaient procuré des occasions franches de but. La première période avait même été couronnée par un penalty obtenu par Zuriko Davitashvili juste avant la pause. Alors que ce dernier voulait se charger de tirer le penalty, Irvin Cardona s’est proposé et lui a pris le ballon.

Manque de chance pour la recrue hivernale, son tir a été arrêté par le gardien de but lensois. Finalement, l’AS Saint-Etienne a encaissé un but de Goduine Koyalipou à la 75e minute et a perdu le match. Restée en position de relégable, l’équipe d’Eirik Hornelnd a certainement des regrets.

Penaltygate entre Davitashvili et Cardona : Bernauer annonce « des choses à régler en interne »

L’équipe stéphanoise n’a pas concédé de penalty cette fois-ci, mais en a raté un de précieux, ce qui suscite la polémique au sein de l’équipe. « Il y a des tireurs désignés. On ne va pas s’acharner sur Irvin Cardona. Zuriko voulait le tirer, ‘Cardo’ aussi, il a pris ses responsabilités. Ça aurait pu être un autre », a expliqué Maxime Bernauer sur DAZN. « On doit être capable de marquer aussi collectivement », a-t-il ajouté.

Toutefois, le défenseur central reconnaît que le penalty manqué a été un tournant décisif du match pour l’ASSE. « Depuis le début de la saison, on a concédé pas mal de penalties (15, ndlr). Celui qu’on a obtenu à Lens aurait pu récompenser une période que nous avons dominée. C’est dommage que nous n’ayons pas réussi à marquer ce penalty, je pense que cela aurait pu changer beaucoup de choses dans ce match », a-t-il regretté, avant de glisser : « C’est à l’image de notre saison. […]. Il y a des choses que nous avons à régler en interne ».