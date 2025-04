ASSE : Coup de gueule de Louis Mouton après le PSG

Les groupes de supporters de l’ASSE ont certes réussi leur mobilisation avant le match contre le PSG, mais la menace de dissolution plane toujours sur eux. Prenant la parole, Louis Mouton a à son tour critiqué la décision de dissoudre les Magic Fans et les Green Angels.

ASSE : Les ultras en danger, la réaction choc de Louis Mouton !

Les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes de supporters ultras de l’ASSE, font l’objet d’une procédure de dissolution initiée par le gouvernement.

Après la lourde défaite des Stéphanois face aux Parisiens (1-6) au stade Geoffroy-Guichard, Louis Mouton a exprimé son opinion sur la dissolution en cours des groupes de supporters des Verts. Il a naturellement condamné cette initiative du ministère de l’Intérieur.

« C’est fou de supprimer ces groupes », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le média spécialisé Peuple-Vert. « L’animation de ces supporters, c’est ce qui fait la beauté du football français, qui ne va déjà pas très bien en ce moment. Ces dissolutions pourraient vraiment nuire au football et à la ville de Saint-Étienne. Si j’avais mon mot à dire, j’annulerais tout », a-t-il affirmé.

Dissolution des FM91 et GA92 : Le ministère de l’Intérieur maintient la pression

Il est important de rappeler que le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué officiel, a confirmé la procédure de dissolution en cours des MF91 et des GA92 de l’ASSE, ainsi que de la Légion X du Paris FC.

« Ces groupes sont en effet responsables des incidents parmi les plus graves et les plus violents qui ont été constatés », a écrit le ministre Bruno Retailleau.

Par ailleurs, les Magic Fans et les Green Angels sont convoqués devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Après leur audition, la commission rendra un avis consultatif (favorable ou défavorable). Dans le pire des cas, cette instance peut prononcer une suspension allant jusqu’à 12 mois à l’encontre des deux groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne. La décision finale reviendra ensuite au ministère de l’Intérieur.