ASSE : Un terrible constat sur l’équipe des Verts avant Brest

Menacée de relégation en Ligue 2, l’ASSE est défaillante tant défensivement qu’offensivement, comme le montrent les statistiques. Pour Patrick Guillou, ancien Stéphnois, le mal des Verts est plus criant en défense.

Pour Guillou, le mal de l’ASSE est clair : une défense trop fragile pour la Ligue 1

L’ASSE traverse une saison difficile en Ligue 1 après deux saisons passées en Ligue 2. Dix-septième au classement, le club est relégable à six journées de la fin du championnat. Les joueurs de l’équipe stéphanoise sont confrontés à un niveau de jeu de l’élite un peu plus élevé que le leur.

Les 17 défaites, 64 buts encaissés et 15 penalties concédés en 28 journées de championnat témoignent du faible niveau de l’AS Saint-Etienne, qui a enregistré des défaites humiliantes à Brest (4-0), à Nice (8-0), à Rennes (5-0), à Lille (4-1), à Marseille (5-1) et dernièrement à Geoffroy-Guichard contre le PSG (1-6).

La fébrilité de l’ASSE en Ligue 1 est collective. Toutefois, Patrick Guillou, dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès, estime que l’équipe d’Eirik Horneland est plus fragile défensivement qu’offensivement. « Le staff doit terminer la saison avec cet effectif. Une attaque avec un ‘potentiel’ Ligue 1 et une défense estampillée Ligue 2 », constate-t-il.

D’ailleurs, l’entraîneur stéphanois a pesté contre les erreurs à répétition de son équipe, lors de la défaite à Lens. « C’est la même conclusion au fil des matchs », a-t-il glissé.

