Mercato PSG : Révélations sur un contact secret au Paris SG

Le PSG a bien failli réaliser un très joli coup en défense lors du mercato estival en 2022. Le club de la capitale a loupé l’occasion de s’offrir Axel Disasi. Aujourd’hui joueur d’Aston Villa, le Français revient sur les coulisses d’un transfert avorté avec le club parisien.

Le PSG était proche d’enrôler un défenseur majeur

Durant l’été 2022, alors que Christophe Galtier venait d’arriver sur le banc du PSG, les dirigeants parisiens avaient ciblé Axel Disasi pour renforcer leur arrière-garde. Le joueur évoluait alors à l’AS Monaco, mais son profil plaisait déjà depuis plusieurs saisons à Luis Campos et à Galtier.

Lisez aussi : PSG-Aston Villa : Martinez choque la France avant le choc !

À voir Mercato FC Nantes : Un retour surprise annoncé au FCN !

« Il y a eu des discussions. Luis Campos et le coach Christophe Galtier me connaissaient depuis Reims. Ils avaient déjà essayé de me faire venir lorsqu’ils étaient à Lille et avaient gardé un œil sur mes performances », a révélé Disasi dans Le Parisien.

Des négociations avancées mais sans accord

Selon le défenseur, tout s’est joué dans les dernières heures du mercato. « C’est après PSG-Monaco (1-1, 28 août), à la toute fin du mercato, que les échanges se sont intensifiés, mais il n’y a pas eu d’accord. Je ne voulais pas forcément partir non plus », a-t-il confié.

Lisez aussi : PSG : Divorce scellé entre la Juve et Randal Kolo Muani

Finalement resté une saison de plus à Monaco, Axel Disasi a pris la direction de Chelsea à l’été 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros. Un transfert que le Paris Saint-Germain aurait pu anticiper un an plus tôt…

À voir ASSE : Maintien, Saint-Etienne voit une lueur d’espoir !