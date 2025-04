L’OM déclare la guerre à l’AS Monaco !

Une pépite de l’AS Monaco pourrait créer une potentielle lutte entre l’OM et le club de la Principauté lors du prochain mercato estival.

Mercato : L’OM s’attaque à un crack de l’AS Monaco

L’Olympique de Marseille, déjà très actif sur le marché des transferts depuis le début de la saison avec de multiples recrues, ne semble pas avoir terminé ses emplettes. Les rumeurs vont bon train dans la presse concernant de nouvelles arrivées potentielles sur la Canebière lors du prochain mercato estival. Et les Olympiens pourraient chiper un crack de l’AS Monaco.

En plus de leur duel pour la deuxième place de Ligue 1, l’OM et l’AS Monaco pourraient désormais se disputer une pépite : Eliesse Ben Seghir. L’international marocain de 20 ans attise les convoitises des recruteurs marseillais. Titulaire indiscutable de l’ASM, le crack marocain a déjà disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco cette saison, a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives.

L’élément déclencheur des rumeurs de transfert vers l’OM est une conversation entre le jeune ailier monégasque et l’influenceur Mohamed Henni. Comme le rapporte Foot Marseille, lorsque l’influenceur a suggéré à Eliesse Ben Seghir de rejoindre l’OM pour devenir une pièce maîtresse du projet phocéen, la réponse du joueur a été pour le moins ouverte. L’international marocain n’a pas fermé la porte à cette éventualité. « Je ne dis pas qu’il n’y a aucune chance. On ne sait jamais », a-t-il dit.

Cette réponse pourrait suffire à éveiller l’intérêt des dirigeants marseillais, et notamment de Mehdi Benatia, le directeur du football du club phocéen. L’OM pourrait dégainer une offre pour Eliesse Ben Seghir cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande du Marocain est estimée à 30 millions d’euros par le site Transfermarkt. Le PSG lorgne également la pépite monégasque. Pour le moment, l’AS Monaco n’envisage pas de céder son joueur.