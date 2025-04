ASSE-Brest : Les supporters en sursis, appel à la discipline

Les supporters de l’ASSE sont sanctionnés par la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour les incidents au stade Geoffroy-Guichard, lors de la venue du PSG. Ils sont sous sursis pour le match contre le Stade Brestois, dimanche.

La LFP frappe l’ASSE : Fermeture des Kops avec sursis !

Alors que la procédure de dissolution de deux groupes de supporters de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, a été suspendue, ces derniers sont frappés par la Commission de Discipline de la LFP.

L’institution a décidé de la fermeture pour un match avec sursis des kops (la partie basse des tribunes Jean Snella et Charles Paret) du Stade Geoffroy-Guichard, en raison d’un « usage massif d’engins pyrotechniques et d’expressions orales/visuelles constatées » lors du match qui a opposé l’AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain (PSG) le 29 mars dernier.

Les supporters stéphanois seront certes présents pour soutenir leur équipe contre le Stade Brestois, dimanche (15h), mais ils devront se tenir à carreau afin d’éviter de retomber sous le coup de comportements répréhensibles par la Ligue de Football Professionnel. S’ils sont épinglés face au SB29, ils manqueront le derby retour cotre leurs rivaux lyonnais.

Maintien en Ligue 1 : Les supporters de Saint-Etienne face à leurs responsabilités

En tout cas, le peuple vert aurait tout intérêt à rester discipliné dans le ‘’Chaudron’’, afin de pouvoir pousser son équipe à la victoire lors de l’important derby contre l’OL (20 avril), mais également face à l’AS Monaco (4 mai) et au Toulouse FC (18 mai) dans le sprint final pour le maintien en Ligue 1.

Pour rappel, l’ASSE (17e) est en position de relégable à six journées de la fin du championnat 2024-2025. Elle a donc besoin du soutien massif de ses supporters, véritable douzième homme au stade Geoffroy-Guichard, pour tenter de se maintenir dans l’élite.