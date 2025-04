Mercato AS Monaco : Un attaquant en danger à l’ASM !

L’attaquant de l’AS Monaco, Breel Embolo, reste évasif sur son avenir à l’ASM. L’international suisse n’exclut ni une prolongation de son contrat, ni un départ cet été ou à la fin de son bail.

Mercato AS Monaco : Breel Embolo sur le départ de l’ASM cet été ?

Il y a de l’incertitude autour de l’avenir de Breel Embolo à l’AS Monaco. L’attaquant international suisse s’est prononcé sur son avenir au sein du club de la Principauté lors d’une interview accordée au quotidien Nice-Matin. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur laisse planer le doute quant à la suite de son aventure monégasque. L’international se sent heureux à Monaco.

« Je me sens toujours aussi bien ici. J’adore le club, mes coéquipiers et les gens qui travaillent ici. Les objectifs de l’ASM répondent toujours aux miens : gagner des titres, jouer la Ligue des Champions. Je peux comprendre que le club réfléchisse également », a déclaré Breel Embolo.

L’international suisse n’exclut ni une prolongation, ni un départ en raison de la forte concurrence en attaque. Si les dirigeants de l’AS Monaco lui proposent une offre alléchante, il pourrait poursuivre l’aventure avec les Rouge et Blanc.

« Avec l’arrivée de trois jeunes attaquants en deux ans, j’ai commencé à me demander si ce n’était pas à moi de partir. On joue aujourd’hui avec deux attaquants, donc il y a beaucoup de questions à se poser. La situation avec le club est maintenant à un point zéro. Je n’exclus pas une prolongation, ni un départ si le club me le demande », a-t-il ajouté.

Cette saison, Breel Embolo a déjà fait 38 apparitions toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco, a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros.