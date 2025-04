Mercato PSG : 35M€ ! Enrique surprend au milieu de terrain !

Déjà champion de France, le PSG travaille en coulisses sur le prochain mercato estival. Prolongé jusqu’en juin 2027, Luis Enrique aurait formulé une demande inattendue pour renforcer le milieu de terrain.

Mercato PSG : Luis Enrique veut sécuriser Fabian Ruiz

Après Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, le PSG pourrait continuer de sécuriser l’avenir de ses cadres. Et si le dossier Gianluigi Donnarumma semble au ralenti depuis plusieurs semaines, Luis Enrique aimerait voir un autre taulier s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu.

En effet, selon les informations de Livefoot, le PSG serait sur le point de transmettre une proposition de prolongation à Fabian Ruiz. Critiqué en début de saison, l’ancien joueur de Naples a retrouvé son meilleur niveau, au bien de devenir un titulaire depuis le début de l’année civile. Initialement lié jusqu’en juin 2027, l’international espagnol pourrait parapher un nouveau bail le maintenant à Paris jusqu’en 2029.

Le portail sportif explique que Fabian Ruiz, en particulier, a retrouvé une forme étincelante, au point que Luis Enrique souhaite le voir prolonger son contrat. Véritable talisman du PSG, le joueur de 29 ans n’a plus connu la défaite avec le Paris SG depuis 50 matches. Et du côté de Doha, l’on souhaiterait également s’assurer de sa présence en lui proposant un nouveau contrat. Heureux à Paris, Ruiz, lui, semble déjà disposé à rester.