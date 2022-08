PSG Mercato : Une merveilleuse signature bouclée avant Fabian Ruiz

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2022 à 17:22





PSG Mercato : Alors que Fabian Ruiz est attendu à Paris ce mardi, Luis Campos a bouclé une merveilleuse signature au milieu de terrain pour le Paris SG.

PSG Mercato : Accord total pour un autre international espagnol

En attendant l’officialisation de la signature de Fabian Ruiz en provenance du SSC Naples contre un chèque de 25 millions d’euros, bonus compris, le Paris Saint-Germain a bouclé l’arrivée d’un autre international espagnol. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, malgré une dernière tentative de Valence pour retenir son capitaine avec une prolongation de cinq ans et un gros salaire, Carlos Soler va rejoindre les rangs du PSG.

Toujours selon la même source, les dirigeants des deux clubs sont parvenus à un accord à hauteur de 18 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, pour le transfert du milieu de terrain de 25 ans. À l’instar de son compatriote Fabian Ruiz, Carlos Soler est désormais attendu à Paris pour finaliser les derniers détails de son transfert.

PSG Mercato : Carlos Soler attendu à Paris avant jeudi

La recrue mystérieuse de Luis Campos s’apprête à débarquer dans la capitale. Annoncé ces dernières heures, le transfert de Carlos Soler est désormais une affaire conclue entre le Paris Saint-Germain et Valence. Selon Fabrizio Romano, le compatriote de Sergio Ramos et Pablo Sarabia va signer pour cinq ans en faveur des Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Le quotidien L’Équipe confirme la nouvelle et ajoute que Carlos Soler devrait débarquer au Paris Saint-Germain avant jeudi.

Le média sportif parle toutefois d’un deal réglé contre un chèque de 22 millions d’euros, bonus compris, pour le milieu espagnol. Après Fabian Ruiz, le natif de Valence devrait devenir la sixième recrue estivale du Paris SG. Valence a tenté une contre-proposition pour prolonger son joueur et le conserver en faisant de lui le joueur le mieux payé de l'effectif. Mais la perspective d'évoluer au PSG l’aura finalement emporté.