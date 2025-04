ASSE : Ben Old dévoile les clés du maintien avant Brest

Ben Old a rejoué avec l’ASSE après une longue absence due à une blessure. Il espère pouvoir aider l’équipe stéphanoise à se maintenir en Ligue 1. La recrue estivale a même livré les clés du maintien, avant le match contre le Stade Brestois, dimanche.

ASSE : Ben Old revient et promet de se battre pour le maintien en Ligue 1

Ben Old s’est présenté en conférence de presse aux côtés de l’entraîneur de l’ASSE pour évoquer la confrontation avec le Stade Brestois dimanche (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Il s’est dit heureux de son retour après sa grave blessure (entorse interne du genou gauche).

« Je suis content d’être de retour. J’ai encore des étapes à passer pour retrouver mon état de forme initiale, mais je suis vraiment très heureux de retrouver les terrains », a déclaré d’emblée l’ailier néo-zélandais, entré en jeu contre le PSG, puis face au RC Lens.

L’AS Saint-Etienne étant menacée de relégation, il promet d’aider l’équipe à assurer son maintien en Ligue 1. « Je ne pense pas être un joueur en renfort, mais je vais tout faire pour pouvoir aider l’équipe. Je pense pouvoir apporter de la fraîcheur à l’équipe, car je suis frustré d’avoir manqué ces mois de compétition », a-t-il déclaré.

L’ailier de Saint-Etienne sort son plan pour le maintien

Ben Old croit d’ailleurs détenir les clés du maintien. « Évidemment que la situation actuelle nous préoccupe tous. On a tous envie de faire mieux sur les aspects du jeu. On doit d’abord se concentrer sur le fait de moins encaisser de buts et sur l’agressivité que l’on met sur le terrain. Avoir la possession du ballon nous permettra aussi d’avoir moins à défendre. Il nous faut ce déclic. […] J’ai bon espoir pour la suite », a-t-il indiqué.

Il est important de rappeler que le match de l’ASSE contre le Stade Brestois est le premier d’une série de six derniers matchs décisifs pour le maintien.