ASSE : Le pari Horneland raté ? Le bilan alarmant du « sauveur »

L’ASSE a nommé Eirik Horneland en décembre 2024 pour sauver l’équipe menacée de relégation sous Olivier Dall’Oglio, mais il ne fait pas mieux que son prédécesseur. De quoi susciter des inquiétudes pour les Verts qui affichent plusieurs voyants au rouge concernant la relégation.

L’ASSE au bord de la relégation en Ligue 2, les statistiques sont désastreuses

Plusieurs observateurs du football français, dont le spécialiste des données statistiques Opta, voient l’ASSE en Ligue 2 à l’issue de la saison. Les statistiques actuelles de l’équipe d’Eirik Horneland n’incitent guère à l’optimisme.

En effet, elle occupe l’avant-dernière place du classement avec 23 points, affichant 17 défaites et 64 buts encaissés en 28 journées de championnat. Pire défense de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne figure également parmi les plus mauvaises attaques, avec seulement 28 buts inscrits en autant de matchs joués.

Plus inquiétant encore, la défense stéphanoise a concédé 15 penalties cette saison, dont 13 ont été transformés par les adversaires. Malgré tous ces signaux négatifs, le technicien norvégien se montre optimiste quant au maintien.

« J’y crois et j’espère que les joueurs y croient aussi. Il nous reste six rencontres, dont quatre à domicile. Ce sont des rendez-vous difficiles, mais il y aura des possibilités de prendre des points », a-t-il déclaré après la défaite à Lens (1-0).

Horneland pire que Dall’Oglio, l’alarme est rouge !

Pourtant, le bilan personnel d’Eirik Horneland est alarmant, lui qui était censé sauver l’ASSE de la relégation. Il a dirigé 13 matchs en Ligue 1 pour un bilan de 7 défaites, 4 matchs nuls et seulement 2 victoires, soit 10 points pris sur 39 possibles, ce qui donne une moyenne de 0,77 point par match.

Ces chiffres sont inférieurs aux statistiques d’Olivier Dall’Oglio, qui avait obtenu 13 points en 15 journées, soit 0,87 point par match. Lors de son limogeage, l’AS Saint-Etienne était 16e et barragiste. Or, sous la direction d’Eirik Horneland, les Verts sont 17es et en position de relégable depuis la 24e journée de Ligue 1. À six journées de la fin de la saison, ils accusent un retard de 4 points sur la première équipe non-relégable.

Un calendrier particulièrement difficile pour Saint-Etienne

De plus, les Stéphanois ont un calendrier particulièrement difficile. Ils affronteront quatre clubs en lice pour une qualification en coupe d’Europe : le Stade Brestois (8e), l’Olympique Lyonnais (5e), le RC Strasbourg (4e) et l’AS Monaco (3e). Face à de tels adversaires, la fin de saison de l’ASSE s’annonce très incertaine.

Si Eirik Horneland affiche un certain optimisme, il a également exprimé son inquiétude face aux mêmes maux et erreurs qui se répètent match après match au sein de son équipe. « C’est la même conclusion au fil des matchs », a-t-il regretté. Force est de constater que l’entraîneur appelé à la rescousse pour sauver l’AS Saint-Etienne est encore loin d’avoir réussi sa mission.