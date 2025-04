L’ASSE condamnée par de nouvelles prédictions pessimistes !

L’ASSE a peu de chances de rester en Ligue 1 selon plusieurs spécialistes de données statistiques. De nouvelles prévisions viennent de tomber et elles condamnent les Verts à la descente en Ligue 2.

ASSE : 84 % de chances de relégation selon les prévisions de Fabien Torre

Les voyants sont au rouge pour l’ASSE en ce moment : avant-dernière de Ligue 1 et en position de relégable à six journées de la fin du championnat. Avec seulement 23 points au compteur, les Stéphanois sont loin du compte pour se maintenir dans l’élite, selon les prédictions de Fabien Torre, spécialiste de la data.

Selon ses prévisions, l’AS Saint-Etienne serait reléguée directement ou terminera en position de barragiste dans 84 % des cas. Plus précisément, elle possède seulement 20 % de chances d’accrocher la 16e place de barragiste et terminera 17e ou 18e de Ligue 1 dans 64 % des cas.

En d’autres termes, l’ASSE n’est pas entièrement condamnée à la relégation. Elle a encore 16 % de chances d’assurer son maintien direct, c’est-à-dire de finir au-dessus de la 16e place. Cependant, les conditions pour y parvenir sont complexes. Concrètement, l’équipe d’Eirik Horneland doit prendre au moins 5 points lors des six derniers matchs restants pour boucler la saison avec 28 points.

Mais dans le même temps, deux de ses concurrents directs, Angers SCO et Le Havre AC, ne doivent prendre aucun point. Et ce n’est pas tout ! Le Stade de Reims, actuellement barragiste, ne doit pas prendre plus d’un point en 6 matchs.

ASSE : 11 points précieux à aller chercher, un défi presque impossible ?

Par ailleurs, plusieurs statistiques démontrent qu’il faut atteindre la barre des 34 points pour se maintenir en Ligue 1. Et l’AS Saint-Etienne est encore loin du compte : elle doit encore engranger 11 points sur 18 possibles lors des dernières journées !

Cela n’est pas impossible, mais vu les résultats actuels (17 défaites et 64 buts encaissés) et les prestations décevantes des Verts, il sera difficile pour l’équipe d’Eirik Horneland d’atteindre cette barre.

Néanmoins, l’ASSE pourrait bien profiter des faux pas de ses concurrents dans la course au maintien pour sortir de la zone rouge, à condition qu’elle arrache quelques victoires, notamment lors de ses 4 matchs à domicile, dans ce sprint final.

