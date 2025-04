Stade Rennais : La peur du bas de tableau revient !

Le Stade Rennais n’avance plus au classement de la Ligue 1 et la menace d’un finish compliqué plane. Une saison chaotique qui laisse craindre un final sous haute tension pour les Rouge et Noir.

Stade Rennais : Une saison à oublier pour le SRFC

À Rennes, on compte désormais les journées. Et surtout, on les redoute. Après une nouvelle défaite contre Auxerre (0-1), la seizième de la saison, le Stade Rennais replonge dans ses vieux démons. Six matchs à jouer, six occasions de se rassurer… ou de sombrer. Avec seulement 6 points d’avance sur le barragiste, les Bretons ne sont clairement pas sortis d’affaire.

Et le sentiment d’une saison gâchée domine. « Vite que la saison se termine », murmurent les supporters, résignés, selon RMC Sport. Arrivé comme une bouffée d’air après le passage express de Julien Stephan et Jorge Sampaoli, Habib Beye tente de poser sa patte. Mais même lui, face à Auxerre, a reconnu son impuissance.

« Plus le match a avancé, moins on a trouvé de solution, moi le premier et c’est ma responsabilité », avait-il avoué. Le technicien ne cache rien, même s’il défend les progrès visibles : « Toutes les datas ont augmenté depuis notre arrivée ». Pourtant, ses choix posent question, et son bilan contre les équipes mieux classées est inquiétant : quatre défaites sur cinq matchs, dont une face à l’AJA.

Une attaque en panne sèche, deux matchs couperets à venir

Sans Ludovic Blas, toujours blessé, l’attaque rennaise est orpheline de créativité. Les recrues offensives hivernales déçoivent, de quoi pousser Habib Beye à faire confiance au jeune Kader Meïté (17 ans), qui cherche encore son premier but. Les défenseurs recrutés font le job, mais devant, ça coince. Et les chiffres ne mentent pas : seulement 8 points pris sur 57 contre les équipes mieux classées. Rennes est tout simplement à sa place.

Le calendrier ne fait pas de cadeau. Le déplacement au Havre, puis la réception du FC Nantes, seront décisifs. Deux adversaires directs à ne surtout pas relancer. Car ensuite viendront Lyon, Toulouse, Nice et Marseille. Une fin de saison à suspense, dont le Stade Rennais se serait bien passé. Le maintien est encore à portée, mais l’inquiétude, elle, est bien réelle.