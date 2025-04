Classement ASSE : Brest s’envole, Sainté laissé à distance

Barragiste juste devant l’ASSE au classement, le Stade de Reims s’est envolé grâce à sa victoire surprise sur le RC Lens au stade Bollaert (0-2), en ouverture de la 29e journée, mettant ainsi un gros coup de pression sur les Verts avant leur match contre le Stade Brestois.

Classement ASSE : Reims s’éloigne, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur

La victoire du Stade de Reims à Lens n’a pas enfoncé l’ASSE au classement, mais elle est lourde de conséquences pour les Verts. Désormais, les Rémois quittent leur position initiale de barragistes et rebondissent à la 14e place. Grâce aux trois précieux points glanés face au Racing Club de Lens, le SDR, avec désormais 29 points au compteur, est passé devant le Havre AC et Angers SCO (27 points chacun) au classement.

Quant à l’AS Saint-Etienne, elle est toujours 17e et relégable, mais accuse désormais un retard de 6 points sur le Stade de Reims avant d’affronter le Stade Brestois dimanche (15h) à Geoffroy-Guichard. Laissés à distance par le club champenois, les Stéphanois sont sous pression et doivent impérativement remporter ce match pour se relancer dans la course au maintien.

En tout cas, l’ASSE est dos au mur et pourrait voir deux autres concurrents dans la course au maintien prendre le large. Si les Stéphanois s’inclinent devant le SB29 et que le HAC et le SCO gagnent leurs matchs respectifs contre le Stade Rennais et la lanterne rouge, le Montpellier HSC, ils seraient quasiment condamnés à la relégation.

Dans ce cas de figure, l’AS Saint-Etienne resterait avec 23 points, tandis que Le Havre et Angers repasseraient devant le Stade de Reims avec 30 points chacun.

L’AS Saint-Etienne peut se rapprocher du Havre et Angers si …

En revanche, si l’ASSE remporte son match contre Brest et que les Havrais et les Angevins s’inclinent contre SRFC et le MHSC, elle se rapprocherait de ces deux concurrents, à un petit point. Ce qui serait une bonne opération pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui n’a plus son destin entre les mains.

En effet, elle doit non seulement assurer ses propres résultats dans ce sprint final, mais également compter sur les faux pas des autres clubs engagés dans la lutte pour le maintien.