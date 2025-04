ASSE : Horneland sort l’arme secrète face à Brest

À la veille du choc face à Brest, l’ASSE et Eirik Horneland jouent la carte jeunesse. Trois espoirs de la réserve ont été intégrés à l’entraînement de Saint-Étienne, et l’un d’eux pourrait bien être la surprise du week-end.

ASSE : Une séance pas comme les autres à L’Étrat

Jeudi matin, l’ambiance était particulière du côté de L’Étrat. Si les Verts préparaient sereinement la réception du Stade Brestois, une petite nouveauté a attiré l’attention : trois jeunes talents de la réserve ont été conviés à l’entraînement des pros selon Peuple-Vert. Un message fort envoyé par Eirik Horneland et son staff, à la fois pour récompenser les efforts, mais aussi pour jauger les promesses de demain.

Lisez aussi : ASSE : Horneland dévoile sa stratégie pour le maintien

À voir OM : Cornelius inquiète, De Zerbi veut éviter un naufrage

Parmi les trois, un nom fait déjà parler de lui : Nadir El Jamali. À tout juste 16 ans, l’attaquant stéphanois s’est taillé une solide réputation en réserve, grâce à sa justesse technique et son flair offensif. C’était sa première avec les pros et elle pourrait ne pas être la dernière. D’après le média pro Saint-Étienne, les discussions sont bien avancées pour qu’il signe son premier contrat professionnel. Suivi par plusieurs clubs en France et à l’étranger, El Jamali pourrait bien être l’un des visages de l’ASSE version 2025.

Maedine Makhloufi, le piston en pleine ascension

Autre visage aperçu à l’entraînement : Maedine Makhloufi, latéral gauche de 19 ans. Régulier avec la réserve, il a encore brillé le week-end dernier avec deux passes décisives. En fin de contrat stagiaire en juin, sa montée en puissance est scrutée de près. Horneland l’a remarqué et lui offre une chance de s’installer, petit à petit, dans la rotation.

Lisez aussi : L’ASSE condamnée par de nouvelles prédictions pessimistes !

Enfin, Israël Kinunga, défenseur central de 21 ans, complète le trio. Déjà pro, mais en fin de contrat, il espère décrocher une prolongation. Sa convocation avec les pros est un signe : le staff n’a pas oublié sa solidité et son sérieux.

À voir Mercato PSG : La décision qui a tout changé pour Barcola !

Une stratégie tournée vers l’avenir

Si leur présence sur la feuille de match dimanche reste improbable, l’intention est claire : préparer l’avenir en interne. Dans un club où l’équilibre entre résultats immédiats et construction à long terme est vital, ces intégrations témoignent d’un projet cohérent et ambitieux. Et qui sait ? Face à Brest, Horneland pourrait bien dégainer une arme secrète venue tout droit de la formation.