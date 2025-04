L’AS Monaco humilie l’OM à Louis II, De Zerbi menacé ?

Pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a disposé de l’OM ce samedi après-midi. Cette défaite pourrait-elle pousser la direction Marseille à se séparer de Roberto De Zerbi ?

L’AS Monaco dégage l’OM de la 2e place de Ligue 1

Relancé après sa victoire face à Toulouse (3-2) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a rechuté. L’OM s’est lourdement incliné à Louis II ce samedi après-midi face à l’AS Monaco. Un résultat plutôt logique, tant les Marseillais n’ont pas existé dans cette rencontre.

Fébriles défensivement et sans idée offensivement, les Marseillais ont été punis logiquement par les hommes d’Adi Hütter, beaucoup plus entreprenants et efficaces (3-0). Grâce à ce résultat, l’équipe monégasque s’empare de la deuxième place derrière le Champion, le Paris SG. De son côté, l’OM est en pleine crise dans cette dernière ligne droite du championnat.

Roberto De Zerbi lâché par le vestiaire de l’OM ?

Après une nouvelle prestation décevante de l’OM, des voix s’élèvent déjà pour indiquer que les joueurs donnent l’impression d’avoir abandonné Roberto De Zerbi. L’Intimer Mohamed Bezzouaoui du Club des 5 a déclaré à ce propos : « ça saute aux yeux que les joueurs et De Zerbi ne sont pas dans la même direction. Les attitudes, la mentalité ne sont plus les mêmes. La perf d’aujourd’hui c’est un scandale et ça fait beaucoup cette saison. Y a un vrai problème au plus mauvais moment de la saison. C’est trop décevant. »

Le journaliste Nabil Djellit se pose lui aussi des questions à ce sujet : « 9 défaites en L1 avec un bel effectif, bien meilleur que ceux de Tudor ou Marcelino. Cette équipe a été survendue tout comme le coach… De Zerbi est-il l’homme de la situation ? On a le droit de se poser la question. Faut absolument pour notre foot que l’OM soit en C1 l’an prochain. » Suffisant pour s’attendre à un départ de l’entraîneur italien à quelques semaines de la fin de la saison ? Affaire à suivre…

