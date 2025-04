ASSE : 16% de chances de se maintenir, tout est possible !

Mal embarquée dans la course au maintien, l’ASSE n’est pas prête d’abdiquer. Alors que les statistiques ne jouent pas en leur faveur, les Verts veulent croire à un ultime rebond pour rester en Ligue 1.

ASSE : Une situation critique mais pas désespérée

La mission survie s’annonce des plus périlleuses pour l’ASSE. À six journées de la fin du championnat, les hommes d’Eirik Horneland n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. D’après les analyses de Fabien Torre, spécialiste en modélisation des résultats, 84 % des scénarios mènent les Stéphanois à une relégation ou à des barrages.

Lisez aussi : ASSE : Nouveau coup de pression avant de défier Brest

Pire encore, dans 64 % des cas, le club termine 17e ou 18e, synonyme de descente directe. Mais tout n’est pas encore écrit. Dans 16 % des simulations, les Verts parviennent à se maintenir sans passer par la case barrages. Une issue certes improbable, mais encore mathématiquement réalisable.

Une fin de saison sous haute tension

Pour renverser la tendance, Saint-Etienne devra réaliser un sprint final quasi parfait. Il faudra engranger au moins onze points sur les six dernières journées, et surtout espérer un effondrement de leurs rivaux directs tels que Angers, Le Havre ou encore Reims. Un scénario qui tient presque du miracle, mais le football n’est-il pas aussi fait de surprises et de retournements spectaculaires ?

Lisez aussi : Classement ASSE : Brest s’envole, Sainté laissé à distance

Le groupe stéphanois, malgré les difficultés, semble déterminé à jouer crânement sa chance. L’enjeu est énorme : sauver le club d’une nouvelle descente qui serait lourde de conséquences, à peine un an après sa remontée parmi l’élite. Dans ce contexte électrique, chaque match devient une finale. Si les chiffres disent que tout est presque perdu, l’histoire du sport rappelle que rien n’est jamais joué d’avance.