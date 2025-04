Mercato : Le PSG prépare une offre pour un crack brésilien !

Pour le prochain mercato estival, le PSG prépare un recrutement ambitieux pour continuer à renforcer l’effectif de Luis Enrique. En attendant, les dirigeants parisiens veulent sécuriser l’avenir de certains joueurs importants pour le futur.

Mercato : Le PSG veut blinder Lucas Beraldo

Pas forcément considéré comme un premier choix par Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien L’Équipe, la direction du club de la capitale envisagerait sérieusement de faire signer un nouveau bail au défenseur central de 21 ans.

Recruté en janvier 2024 en provenance de Sao Paulo contre un chèque de 20 millions d’euros est considéré comme un élément d’avenir. Sa dernière prestation contre Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions a convaincu le staff du PSG sur son potentiel. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo devrait donc entamer rapidement des discussions avec ses dirigeants afin d’aboutir à un accord. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui apprécie énormément le joueur.

Luis Enrique fait confiance à Lucas Beraldo

Cette saison, Lucas Beraldo a disputé 26 matches toutes compétitions confondues et a inscrit un but. Néanmoins Luis Enrique lui fait confiance et l’a même titularisé contre Aston Villa en Ligue des champions pour palier la suspension de Marquinhos. D’ailleurs, l’entraîneur espagnol a publiquement affiché sa confiance en l’enfant de Piracicaba.

« Lucas Beraldo s’est adapté dès sa première minute à Paris. Il a toujours joué à un très haut niveau et j’ai une confiance absolue en lui. Il a une sérénité et une tranquillité, que ce soit avec ou sans le ballon, qui sont des choses très positives », a notamment déclaré Luis Enrique. Même s’il ne fait pas l’unanimité, Beraldo devrait donc s’installer à long terme à Paris. L’Équipe précise même que ce nouveau contrat pourrait être signé avant la fin de la saison.