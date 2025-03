Coup de théâtre au PSG : Lucas Beraldo quitte Paris en urgence !

Laissé à Paris durant cette trêve internationale, Lucas Beraldo, le jeune défenseur central de 21 ans, a été prié ce vendredi de rejoindre d’urgence son pays, le Brésil. Explications.

PSG : Lucas Beraldo convoqué pour remplacer Gabriel !

Initialement non retenu par Dorival Junior pour cette trêve internationale, Lucas Beraldo a finalement été appelé en renfort par le sélectionneur du Brésil, quelques heures seulement après la victoire de la Seleção contre la Colombie (2-1). Suite à la suspension du défenseur d’Arsenal, Gabriel, pour le match crucial contre l’Argentine, prévu dans la nuit de mardi à mercredi, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le protégé de Luis Enrique a été autorisé par le Paris Saint-Germain à quitter la capitale française.

Dans un bref communiqué publié sur son site internet, le leader de la Ligue a notamment écrit : « notre défenseur Lucas Beraldo rejoint la @CBF_Futebol pour affronter l’Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Match programmé mercredi 26 mars (1h). » Notre défenseur Lucas Beraldo rejoint la @CBF_Futebol pour affronter l'Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.



Match programmé mercredi 26 mars (1h). https://t.co/mEskgE57Bq— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2025

Privé de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson et Alisson, le sélectionneur va pouvoir compter sur un Beraldo, qui a aligné des prestations convaincantes ces dernières semaines. João Gomes (Wolverhampton) remplacera Bruno Guimarães, également suspendu, tandis qu’Éderson (Atalanta) et Weverton (Palmeiras) remplaceront Gerson et Alisson, blessés.

« Le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, le milieu de terrain de Wolverhampton, João Gomes, le milieu de terrain de l’Atalanta, Éderson, et le gardien de Palmeiras, Weverton, ont été convoqués par le sélectionneur Dorival Jr. pour le match du Brésil contre l’Argentine, comptant pour la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 », a annoncé la fédération brésilienne.

Pour rappel, Lucas Beraldo compte déjà trois sélections avec le Brésil, mais sa dernière remonte au 13 juin 2024. Il avait ensuite été appelé pour la Copa América 2024, puis pour les trêves de septembre et octobre, sans toutefois entrer en jeu.