Mercato : Paul Pogba ! Benzema torpille les plans de l’OM

Autorisé à rejouer au football après la levée de sa suspension par la FIFA, Paul Pogba est régulièrement associé à l’OM depuis plusieurs mois. Mais aux dernières nouvelles, Karim Benzema pourrait gâcher les plans du club olympien. Explications.

Mercato OM : Benzema veut attirer Paul Pogba à Al-Ittihad

Désireux de s’attacher les services d’un renfort d’expérience au milieu de terrain la saison prochaine, l’Olympique de Marseille étudierait toujours la piste menant à Paul Pogba. Libre de tout engagement depuis la suspension de sa condamnation et la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, l’ancien joueur de Manchester United est proposé à plusieurs clubs, dont l’OM.

Si le profil du joueur de 32 ans a séduit en interne, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne semblent pas convaincus par la condition physique de Paul Pogba, les supporters marseillais, eux, rêvent de la Pioche. Et à l’approche du mercato estival, les dirigeants de l’OM pourraient changer d’avis et relancer ce dossier.

Avec les difficultés actuelles de l’équipe de Roberto De Zerbi, le club olympien, qui recherche des profils capables de s’adapter immédiatement à l’intensité et à la pression du Vélodrome, pourrait envisager une arrivée de Paul Pogba. Surtout si l’OM parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Sauf que ce dimanche, Téléfoot assure que « Karim Benzema essayerait de persuader Paul Pogba de le rejoindre en Arabie Saoudite. » Alors qu’il évolue déjà avec Moussa Diaby, N’Golo Kanté et Houssem Aouar à Al-Ittihad sous les ordres de Laurent Blanc, l’ancien buteur du Real Madrid aimerait élargir la communauté française à Djeddah en attirant Pogba. Affaire à suivre…