OM : L’attitude de De Zerbi après Monaco fait débat

Malgré une lourde défaite contre l’AS Monaco (3-0), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde par sa sérénité inhabituelle. Un contraste saisissant qui suscite des interrogations, jusqu’à remettre en question sa gestion et son discours au sein du vestiaire marseillais.

OM : Une défaite de plus… et une réaction inattendue de De Zerbi

Les semaines passent et les mêmes désillusions s’enchaînent pour l’Olympique de Marseille. Samedi, sur la pelouse de Louis-II, les Phocéens ont une nouvelle fois sombré face à un concurrent direct pour la Ligue des champions. Pourtant, Roberto De Zerbi, connu pour ses colères et ses décisions radicales (entraînements punitifs, repos supprimés), a cette fois adopté une posture bien plus apaisée. Un choix surprenant, qui laisse perplexe.

« Il devrait plus y avoir 1-1 que 3-0 », a-t-il déclaré en conférence de presse, minimisant ainsi la portée du revers. Une attitude qui contraste avec ses réactions virulentes après d’autres défaites, notamment celle contre Reims (3-1), où il n’avait pas mâché ses mots. Cette incohérence dans le comportement de De Zerbi n’a pas échappé à Stephen Brun, consultant pour RMC.

Sur le plateau de l’émission Stephen Brunch, l’ancien basketteur n’a pas hésité à souligner une forme d’instabilité : « Peut-être que ce garçon est un petit peu bipolaire. Il est capable de gros coups de gueule après des défaites… et là, après un 3-0 face à un concurrent direct, il reste étonnamment positif. C’est un peu inquiétant », a-t-il indiqué.

Selon lui, l’entraîneur italien aurait même été invité à changer de ton pour ne pas casser la dynamique fragile du groupe : « On lui a peut-être demandé d’être plus dans la câlinothérapie avec ses joueurs », a-t-il souligné. Au-delà de la gestion humaine, Stephen Brun a également pointé du doigt l’aspect tactique et les choix de Roberto De Zerbi.

« Il aligne Jonathan Rowe en pointe alors que ce n’est pas son poste. Tu as Maupay et Gouiri sur le banc… Luis Henrique a été transparent. Il y a une responsabilité individuelle chez les joueurs », a-t-il poursuivi. Dans un club en crise d’identité et de résultats, l’OM donne l’image d’un chantier perpétuel. « C’est Bricorama l’Olympique de Marseille », résume Brun, dans une formule aussi grinçante que révélatrice.