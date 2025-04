OM : Divorce acté entre Roberto De Zerbi et son vestiaire ?

La claque reçue à Monaco (3-0) a ravivé les doutes autour de l’OM. Plus que la défaite, c’est l’attitude globale de l’équipe qui interroge : Roberto De Zerbi a-t-il encore la main sur son vestiaire ?

OM : Un naufrage collectif à Monaco, qui passe mal

Marseille avait l’occasion de confirmer sa place de dauphin du PSG après sa victoire face à Toulouse. Mais sur la pelouse de l’AS Monaco, les Marseillais ont sombré sans réaction, dans un match à sens unique. Incapables d’afficher la moindre révolte, les hommes de De Zerbi ont montré un visage alarmant. À tel point que certains observateurs parlent de rupture entre l’entraîneur italien et ses joueurs.

Mohamed Bezzouaoui, du Club des 5, n’a pas mâché ses mots. « Ça saute aux yeux que les joueurs et De Zerbi ne sont pas dans la même direction. Les attitudes, la mentalité ne sont plus les mêmes. La perf d’aujourd’hui c’est un scandale et ça fait beaucoup cette saison. Y a un vrai problème au plus mauvais moment de la saison », dénonce-t-il.

Des doutes grandissants autour de De Zerbi

Pour Nabil Djellit, chroniqueur pour France Football et La Chaîne L’Équipe, la responsabilité de Roberto De Zerbi est clairement engagée : « Neuf défaites en L1 avec un bel effectif, bien meilleur que ceux de Tudor ou Marcelino. Cette équipe a été survendue tout comme le coach… De Zerbi est-il l’homme de la situation ? On a le droit de se poser la question », a-t-il lancé sur son compte X.

Avec cinq défaites sur les sept derniers matchs, la dynamique est inquiétante. Et si la réception de Montpellier, lanterne rouge, s’annonce comme un bol d’air, le malaise semble plus profond. Entre incompréhensions tactiques, manque d’envie et discours visiblement moins bien reçu, Roberto De Zerbi marche sur un fil. La fracture avec son vestiaire paraît de plus en plus visible. Marseille doit vite réagir, sous peine de voir sa saison et son ambition européenne s’effondrer.