OM : Le discours surprenant de De Zerbi après Monaco

Après la défaite cuisante de l’OM face à l’AS Monaco (0-3), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde avec un discours empreint d’optimisme. Si la frustration était palpable après cette lourde gifle de Marseille, le coach italien a su garder le cap et afficher une confiance étonnante.

OM : Pour De Zerbi, ce n’est pas le moment d’abandonner

Malgré le 3-0 final, Roberto De Zerbi a tenu à rappeler que son équipe avait bien joué en première période. « On a joué mieux qu’eux. On n’a pas pris de risque et on a eu l’occasion de marquer », a-t-il expliqué avec conviction. Le premier but encaissé, selon lui, était un « bête » accident qui a bouleversé la rencontre.

Lisez aussi : L’AS Monaco humilie l’OM à Louis II, De Zerbi menacé ?

Toutefois, le technicien estime que l’OM méritait mieux, surtout que la deuxième mi-temps a été marquée par une gestion plus tranquille de Monaco. Le coach de l’OM ne s’est pas laissé abattre par le score final. « On est toujours en vie et présents pour lutter », a-t-il affirmé avec optimisme.

Lisez aussi : Mercato OM : Un pacte secret scellé en interne avec De Zerbi

De Zerbi reste convaincu que son équipe peut se qualifier pour la Ligue des champions cette saison. Il a souligné l’excellent travail effectué à l’entraînement cette semaine et a adressé des mots rassurants à ses joueurs : « Il n’y a rien à dire aux joueurs. Ils ont bien préparé le match ».

La lutte pour la C1, un défi de volonté

Le discours du coach a aussi mis en avant la nécessité de se battre sans relâche. « Ce sera le dernier à tomber qui ira en Ligue des champions, l’équipe qui en veut le plus », a ajouté De Zerbi. Il insiste sur le fait que son groupe doit retrousser ses manches, à commencer par la prochaine rencontre contre Montpellier. Un message clair : la C1 est encore à portée de main, mais il faudra tout donner.